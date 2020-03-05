UNESCO: ‘Corona’ 290 milyon öğrencinin eğitimini aksattı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) corona virüsünün 290 milyon öğrencinin eğitimini etkilediğini açıkladı.

Eğitime kısmi (sarı) ya da tamamen (yeşil) ara verilen ülkelerin dağılımı. (UNESCO)

UNESCO verilerine göre yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle dün itibarıyla üç farklı kıtada 22 ülkede eğitime ara verildi.

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Ermenistan, Azerbeycan, Bahreyn, Çin, Kuzey Kore, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kuveyt, Lübnan, Moğolistan, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 13 ülkede tüm okullar geçici olarak kapatıldı.

Fransa, Almanya, Pakistan, Güney Kore, Singapur, Tayland, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda, ABD, Vietnam olmak üzere dokuz ülkede ise okulların bazıları geçici olarak kapatıldı, eğitime kısmi ara verildi.

‘Eğitim hakkı tehlikeye girebilir’

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay salgın nedeniyle küresel çapta eğitimin aksamasına ilişkin şunları söyledi: “Sağlık durumu ya da diğer sorunlardan ötürü eğitime geçici olarak ara verilmesi maalesef yeni bir şey değil. Fakat şu anda daha önce hiç yaşanmamış hızda ve boyutta bir aksama söz konusu. Mevcut durum böyle devam ederse eğitim hakkı tehlike altında olabilir.”

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UNESCO, eğitim ve öğretimde eşitliğin korunması ve devamlılığın sağlanmasına yönelik stratejileri tartışmak için eğitim bakanlarıyla 10 Mart’ta acil toplanacak.