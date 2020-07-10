UNESCO: Ayasofya’nın Dünya Kültür Mirası statüsü gözden geçirilecek

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Ayasofya’nın camiye çevrilmesine ilişkin “Türkiye’nin bu anıtın statüsünü değiştirme kararından dolayı üzgünüz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını bugün (10 Temmuz) iptal etmiş, böylece Ayasofya’da ibadet yolu açılmıştı.

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UNESCO tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Türkiye’nin kararının bir diyalog ya da önceden bildirimle olmaksızın alınması üzüntü verici. UNESCO, Türk makamlarına gecikme olmaksızın, Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin bir sonraki toplantısında, statüsü gözden geçirilecek bu istisnai mirasın evrensel değerinden geri adım atılmasından kaçınılması için, diyaloğa girmeleri çağrısında bulunuyor.”