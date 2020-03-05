UNDP endeksi: 10 kişiden dokuzu kadına karşı önyargılı

Kısa adı ‘UNDP’ olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu’nun, Türkiye’nin de aralarında olduğu 75 ülkenin verilerini inceleyerek hazırladığı ‘cinsiyete dayalı toplumsal norm endeksi’, 10 kişiden dokuzunun kadınlara kaşı önyargılı olduğunu ortaya koydu.

2017’de, 8 Mart Kadınlar Günü’nde düzenlenen yürüyüşten bir kare. (Fotoğraf: Reuters)

Dünya nüfusunun yüzde 80’inden fazlasını temsil eden verilerin değerlendirildiği, bugün açıklanan endekse göre erkeklerin yüzde 91’inin, kadınların ise yüzde 86’sının kadınlar hakkında en az bir ön yargısı bulunuyor.

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Katılımcıların yarısı erkeklerin kadınlardan daha üstün liderler olduğunu, yüzde 40’ından fazlası iş dünyasında daha iyi yöneticilik yaptığını, üçte bire yakını bir erkeğin karısını dövmesinin kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünüyor.

UNDP, ilk defa hazırlanan endeksin ortaya koyduğu tabloyu önüne alarak, hükümetlere ve liderlere, kadına karşı önyargıları kıracak yasal düzenleme yapmaları ve politika üretmeleri yönünde çağrı yaptı.

UNDP İnsani Gelişme Raporu Ofisi Direktörü Pedro Conceição, sonuçlar karşısında hayrete düştüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Hepimiz erkek egemen bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz. Belirli bölgelerde gelişme kat edilse de bazı bölgelerde sürekli duvara çarptığımızı gördük. Cinsiyet eşitliği ve kadına karşı önyargı konusunda birçok yerde geri gidiş olması kaygı verici ve üzücü.”

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Endeks hazırlanırken verileri kullanılan 75 ülkeden sadece altısında -Andorra, Avustralya, Hollanda, Yeni Zellanda, Norveç ve İsveç- çoğunluğun (yüzde 50’den fazla) kadınlara karşı önyargısı bulunmuyor.