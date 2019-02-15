Ünal Özmen: Ziya Selçuk’un Keçiören belediye başkan adayının tanıtım tivitini retweetlemesi…

Ziya Selçuk’un kendi faaliyetlerinden ziyade Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanının Eşi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Cumhurbaşkanı Danışmanı, kabinenin diğer üyeleri ve AKP yöneticilerinin paylaşımlarını retweetlediğini fark ettim.



Ziya Selçuk, sosyal medya takipçilerini, üyesi olduğu hükümetin faaliyetlerinden haberdar etmeyi görevlerinden biri sayabilir; günlüğüne ne yazdığı kimseyi ilgilendirmez. Fakat “@hasandogan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, İlahiyatçı/Hukukçu, Ankaralı, Evli ve 3 Çocuk Babası” adlı bir hesabın Keçiören belediye başkan adayının tanıtım tivitini retweetlemesi kendini politikleştirme girişimi olarak geldi bana.

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Ünal Özmen’in yazısı