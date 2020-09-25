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Yaramazlara biraz batar!

Ünal Özmen: Ziya Selçuk iyi bir senaryo yazarı, bunda kuşku yok

Tarih 22 Temmuz, Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’a anlatıyor:

“Bizim üzerinde çalıştığımız dört senaryo var;

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Biri tamamen açık,

İkinci senaryo da şöyle…

Üçüncü senaryo şu…

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Bu da dördüncüsü…”

Ziya Selçuk, iyi bir senaryo yazarı, bunda kuşku yok. Zaten yapımcı da onu senaryo yazsın diye görevlendirmişti. Bazen yazdığı senaryoyu yönetme hevesine kapılsa da yapımcının yönetmen olduğu filmlerde bu pek mümkün olmaz. Sanırım o da bunu anladı ki yeni senaryolar yazmaya devam ediyor.

Bir türlü çekilmeyen filmin fragmanını izlemek için 21 Eylül’de ekran başında toplanan seyircilerin kayıtsızlığına bakılırsa, iktidarı ve onun bakanını eğitimdeki krizin sorumlusu olarak göremeyiz. Onlar yapmaları gerekeni yapıyor. Bu aptalca bekleyişten vazgeçilmezse uygulanabilir, gerçekçi senaryoların yazılması, yazılanların ortaya çıkması mümkün olmayacak.

Ünal Özmen’in yazısı

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