Ünal Özmen: Ziya Selçuk AKP’nin sıradan unsurlarından biri olmayı seçti

Sınavların iptal edilmesini isteyen ortaöğretim öğrencilerinin #ziyaselcukistifa etiketli kampanyaları bakanlığı açıklama yapmaya zorladı. İstifa söz konusu olmasa da Eğitim Bakanının istifasını isteyenin öğrenciler olması önemli. Önemi, istifa çağırısının politik olmayıp, pedagojik nedene dayanıyor olmasından kaynaklanıyor. Gençler bakanın karizmasını çizdi, gittikçe kaybolan özgüvenine kavuşması çok zor artık.

Ziya Selçuk, bakanlığa atanmadan önce kamuoyunda problemi anlayan, çözümüne önerisi olan bir eğitimci olarak tanınıyordu. Erdoğan, onun bu şöhretinden yararlanmak istedi. Fakat Selçuk’un, Erdoğan’ın kendisinin fikrine ihtiyacı olmadığını; Erdoğan’ın da Selçuk’un işe yarar meziyeti olmadığını anlaması uzun sürmedi. Ziya Selçuk’un Erdoğan gibi baskın bir karakter karşısında yapabileceği tek şey yelkenleri indirmekti. Nitekim şöhretini borçlu olduğu çevreleri karşısına alma pahasına AKP’nin sıradan unsurlarından bir olmayı seçti. Şu haliyle kabinedeki yeri, konumu, rolü Zehra Zümrüt Şelçuk’tan farklı biri değil. Oysa Erdoğan’ın ihtiyacı olan AKP’lileşmiş bir Ziya Selçuk değildi. Erdoğan’ın ondan beklediği birazcık olsun laikleri teskin etmeye devam etmesiydi. Eminim onun bu noktaya gelmesinden Erdoğan da mutlu değildir.

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Ünal Özmen’in yazısı