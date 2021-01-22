Ünal Özmen: Yoksul ülkeler okullarını kapatırken gelişmiş ülkeler açık tutmanın yollarını arıyor

Yoksul ülkeler okullarını kapatırken gelişmiş ülkeler okullarını açık tutmanın yollarını arıyor. Doğrusu hangisi? Eğitim sürecinin sekteye uğramasıyla neleri kaybedebileceğinizin farkında değilseniz hiçbir önlem almadığı halde “Bir çocuğumuzun bile burnunun kanamasını istemeyiz!” diyen ulusal eğitiminizin karar mercinin peşine takılıp “Kapatalım gitsin!” diyerek işin içinden çıkabilirsiniz. Böylece anlık ekonomik kayba yol açmayan bu kararla günlük harcamadan kurtulmuş da olursunuz. Türkiye’nin de içinde yer aldığı uzun vadeli düşüneme becerisinden yoksun ülkeler, rahatça okullarını kapatma kararı alabiliyorlar.

UNESCO ise okul kapatmanın yanlış olduğunu söylüyor. O nedenle 25 Ocak Pazartesi kutlanacak 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü’nün kutlama (“anma” demek lazım) temasını ‘COVID-19 Kuşağı için Eğitimi Kurtarın ve Yeniden Canlandırın’ olarak belirlemiş.

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Ünal Özmen’in yazısı