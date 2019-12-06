Ünal Özmen: PISA sınavlarında sonuç daha da kötü olacak

PISA, 2018’de ‘Yaratıcı Düşünme Becerisi’ni test etti. Türkiye, 36 OECD ülkesi ortalamasını yakalayamadı. Önemli olan sıralamadaki yeri değil (binde birle de 30. olunabilir), ortalamayı yakalayabilmesiydi. Olmadı. 2021 ve 2024’de yapılacak sınavlarda sonuç değişmeyecek. Hatta daha da kötü olacak. Çünkü PISA, 2021’de matematiksel düşünme ve akıl yürütmeye, 2024’te bilim değerlendirmesine odaklanacak.

PISA 2021’de Türkiye’yi daha kötü bir sonucun beklediğini görmek için müneccim olmaya gerek yok. Adamlar Bahçeli Matematiği’ni test etmeyecek; Türkiye’nin matematik okuryazarlığını yani matematiksel akıl yürütmeyi, matematiğin yaşayan dünyanın soru ve sorunlarını çözmede kullanıp kullanmadığını ölçecek. Türkiye bu yoldan dönmezse, 2024 PISA daha da zor geçecek; çünkü 2024’ün konusu bilim olacak…

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Ünal Özmen’in yazısı