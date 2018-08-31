Ünal Özmen: İmam hatipler evrensel okul tanımına uymaz

İmam hatipler modern anlamda okul olmadığı için bu okullara devam eden öğrenciler de 12 yıl olduğu söylenen zorunlu eğitimi tamamlamış sayılmazlar. Aynı zamanda bir mekân demek olan okulu olmayan açık öğretim liseleri zaten hiçbir şekilde okul sayılmaz. Bu durumda, bu öğretim yılında katılacak olanlar hariç 1 milyon 554 bin 938 açık lise öğrencisi ile 650 bin imam hatip lisesi öğrencisi ile bir milyon 300 bin imam hatip ortaokulu öğrencisinin gerçek anlamda bir “okul” öğrencisi oldukları söylenemez.

Bir bina, okul demekle okul olmuyor: Okul, her şeyden önce sosyal bir yaşam alanıdır. Öğrettiği bilgi ve beceriler günlük yaşamda kullanılır olmakla birlikte kazandırdığı davranışlar öğrencisinin yakın ve uzak çevresiyle sağlıklı ilişki kurmasını sağlarlar. Bunun için dersler, eğitim müfredatları ve öğretme yöntemleri sık sık güncellenir. Değişmeyen, tartışılamayan dini bilgilerin, peygamberden kalma yaşam tarzının aynı yöntemle (ezber) kabule zorlandığı imam hatip okulları evrensel “okul” tanımına uymaz. O nedenle imam hatipleri, öğrenciye yeni bilgiler kazandıran, onu toplumsal hayata hazırlayan okullardan biri sayamayız.

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Ünal Özmen’in yazısı