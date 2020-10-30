Ünal Özmen: Eğitimin Ziya Hoca’sı öğretmenler arasında huzursuzluğa yol açan kişi oluyor

Söz konusu öğretmen, İstanbul’dan Çamlıdere’ye tayin istemiş, henüz göreve başlamadan bir torpil bulup Mamak’taki bir okulda görevlendirilmesini sağlamış. Olayın peşine düşen belediye başkanı, torpilin Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi Hamdi Selçuk olduğunu öğrenmiş.
(…)Konuya ilişkin Ziya Selçuk adına yapılan basın açıklamasında inandırıcı somut bir gerekçe sunulma yerine birtakım kanun maddeleri sıralanıyor ve görevlendirmenin ona göre yapıldığı iddia ediliyor. Bakan, özür dileyip müdahale edeceğini söyleme yerine, işin kolayına kaçıp belediye başkanının iddiasına “mesnetsiz” diyor. Eğitimin Ziya Hoca’sı, hizmet puanı, eş durumu gibi geçerli mazereti olan binlerce öğretmenin atamasını yapılmazken hiçbir mazereti olmayanları kendilerinin belirlediği yerlerde görevlendirerek “Birlikte başaracağız” sloganıyla yol arkadaşım dediği öğretmenler arasında huzursuzluğa yol açan, iş barışının bozan; devlete, hukuka ve yasalara güveni sarsan kişi oluyor.