Ünal Özmen: Boğaziçi bir Gazâlî çıkarmak için isteniyorsa buna gerek yok

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan soruyor “Epistemik kölelik biçiminin tek başarı kriteri olarak kabul edildiği bir akademiden (Boğaziçi’nden) bir Gazâlî, bir İbn Haldun, bir Sinan, Itrî yetişir mi? Bunları geçtik, bir Kant, bir Hegel, bir Mahler yetişir mi?” (Yeni Şafak, 7 Şubat)

(…) Batı’nın bilimi kurumlarda (üniversitelerde) üretmeye başlamasıyla İslâm’ın bireysel bilme girişimini bile engellemesi aynı yüzyılda gerçekleşti. 13. Yüzyıl, aynı zamanda bir İslâm imparatorluğu olan Osmanlı’nın Gazâlî teolojisini devraldığı dönemdir. Osmanlı, Selçuklu’dan kalan mirası özenle korudu. Bu topraklar bilimle, bilgiyle, felsefeyle ancak 20. Yüzyılda tanıştı. Batı ile arasındaki açığı kapatma iddiasıyla yola çıkan Cumhuriyet, bu yüz yılını bilim bilgisini anlama çabasıyla geçirdi. Tam yol alıyoruz derken yine başa, 13. Yüzyıla döndük.

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Boğaziçi bir Gazâlî çıkarmak için isteniyorsa buna gerek yok: Cüppeli Ahmet Noca, Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol, Fethullah Gülen, Erdoğan bir üniversitenin önünden bile geçmeden Gazâlî’yi aşmayı başardı. Eğer amaç Boğaziçi’nin bir Kant, bir Mahler, bir İbni Sina, bir Farabi çıkarmasını engelleme ise o zaman direnmek de bunlardan biri olma hayalindeki öğrencilerin en doğal hakkı olur.

Ünal Özmen’in yazısı