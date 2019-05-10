Ünal Özmen: Bahçeli ile Ajdar’ın güfteleri kadar besteleri de büyük benzerlik taşıyor

Şurup gibiyim şurup/Turp gibiyim turp turp/Ben ateş sen barut hmmmm/Öptüm seni şap şup/Şap şup/Şap şup/Şap şup/Ha şap/Ha şup/Çikita muz/Çikta muz/Çikta çikta çikta/Çik çik çik çikita/Çikita muz (Ajdar).

Kaynayan kazan kapak tutmaz/Gazozuna oyun olmaz/Şayet oynamaya kalkarsan/Aklın başından gider/Laf dedi döndü kasnak/Söz söyledi oldu eski çamlar bardak/Kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin/Dışın hoş gibi duruşun loş gibi/İçin bomboş (Devlet Bahçeli).

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Devlet Bahçeli ile Ajdar’ın güfteleri kadar besteleri de büyük benzerlik taşıyor. Benzerlik bununla kalmıyor; bu ikisinin hitap ettikleri kitle ile sahnedeki tavırları da aynı. Bestelerini icra ederken ikisi de seyircilerini eğlendirirken kendileri acı çeken sanatçı gibi davranabiliyor. Bu da güftelerindeki cıvıklığı fark ettirmemeyi başarmalarını sağlıyor.

Ünal Özmen’in yazısı