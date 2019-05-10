Ünal Özmen: Bahçeli ile Ajdar’ın güfteleri kadar besteleri de büyük benzerlik taşıyor

Şurup gibiyim şurup/Turp gibiyim turp turp/Ben ateş sen barut hmmmm/Öptüm seni şap şup/Şap şup/Şap şup/Şap şup/Ha şap/Ha şup/Çikita muz/Çikta muz/Çikta çikta çikta/Çik çik çik çikita/Çikita muz (Ajdar).
Kaynayan kazan kapak tutmaz/Gazozuna oyun olmaz/Şayet oynamaya kalkarsan/Aklın başından gider/Laf dedi döndü kasnak/Söz söyledi oldu eski çamlar bardak/Kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin/Dışın hoş gibi duruşun loş gibi/İçin bomboş (Devlet Bahçeli).
Devlet Bahçeli ile Ajdar’ın güfteleri kadar besteleri de büyük benzerlik taşıyor. Benzerlik bununla kalmıyor; bu ikisinin hitap ettikleri kitle ile sahnedeki tavırları da aynı. Bestelerini icra ederken ikisi de seyircilerini eğlendirirken kendileri acı çeken sanatçı gibi davranabiliyor. Bu da güftelerindeki cıvıklığı fark ettirmemeyi başarmalarını sağlıyor.