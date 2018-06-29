Ünal: HDP’nin ‘terör seviciliği’ni biliyoruz, CHP’nin de eklenmesini kabul edemiyoruz

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, HDP’nin ‘terör seviciliği’ni bildiklerini, bunun yanına CHP’nin eklenmesini kabul edemediklerini söyledi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilere konuşan Ünal’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun asker cenazelerine CHP’li il başkanlarının alınmaması yönündeki talimatı soruldu.

Reklam

Seçim öncesinde rekabet nedeniyle yaşanan gerilimlerin seçim günü ve gecesi de devam ettiğini ifade eden Ünal, Ağrı’da bir bakkalın AKP’ye oy verdiği için PKK’lılar tarafından öldürüldüğünü dile getirdi.

AKP sözcüsü şöyle devam etti: “PKK terör örgütünün bölgede HDP oy kaybetti diye göz dağı vermek için Ağrı’da işlenen bu vahşeti bana söyler misiniz HDP ve CHP’den bir tepki geldi mi? Vahşeti kim işledi biliniyor, kardeşimizin yanında bırakılan notta da açıkça yazıyor. HDP’nin neler yaptığını, terör seviciliğini biliyoruz. Ama CHP’nin de buna eklenmesini kabul edemiyoruz. Sayın bakanın açıklamasına gelince… Sayın bakan gerekli açıklamaları yapar.”