Eski Galatasaray başkanı Ünal Aysal, ünlü oteli için konkordato talep etti

ALİ YILMAZ

Galatasaray Kulübü’nün eski başkanı Ünal Aysal, sahibi olduğu Kuruçeşme’deki Les Ottomans Hotel için konkordato talep etti.

Fotoğraf: Les Ottomans

Konkordato başvurusuna ilişkin henüz bir karar çıkmazken, otelin icradan satışı için 7 Kasım’a gün belirlenmişti. Alacaklı özel bir banka otelin icradan satışını istemişti. Otel için 440 milyon liralık muhammen bedel belirlenmişti.

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Satışa kısa süre kalan Aysal’dan yeni bir hamle geldi. Ünlü otelin sahibi konumundaki Kalamos Turizm ve Ticaret AŞ için geçen pazartesi günü konkordato talep edildi.

Şirket için başvuru İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapıldı. Mahkeme, şirketin talebine ilişkin henüz tedbir kararı vermedi.

Mahkemenin tedbir kararı vermesi halinde 7 Kasım’daki icra ihalesinin de iptal edilmesi bekleniyor.