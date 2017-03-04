‘Unakıtan’ın yaptıklarına şahidim’ diyen Bakan Ağbal: Eskişehirspor’a elimizden gelen desteği vereceğiz

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TFF 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un Süper Lig’e yükselmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

2 Eylül gazetesinin haberine göre Eskişehir Valisi Azmi Çelik, AKP Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, ve AKP İl Başkanı Dündar Ünlü ile birlikte kırmızı-siyahlı kulübü ziyaret eden Ağbal, Eskişehirspor’a şampiyonluk yolunda başarı diledi.

‘Elimizden gelen desteği vereceğiz’

“Eskişehir’in benim için özel bir anlamı var” diyen Ağbal, şöyle devam etti: “İlk sanayiyle tanıştığım şehirdir. O günden bu yana gelişmesine tanıklık ettik. Yine aynı şekilde Eskişehirspor insanların hafızasında önemli yere sahiptir. En kısa zamanda hak ettiği yere gelmesini diliyorum. Eskişehirspor gerçekten futbola renk katan değer katan bir kulüptür. Yönetim kurulu olarak Eskişehirspor’u daha ileri yerlere getirmek için ciddi çaba sarf ediyorsunuz. Biz de size elimizden gelen desteği vereceğiz.”

‘Unakıtan’ın verdiği desteğe şahidim’

12 Ekim 2016’da hayatını kaybeden eski maliye bakanlarından Kemal Unakıtan’ın Eskişehirspor’a verdiği desteği hatırlatan Ağbal, şunları söyledi: “Unakıtan’ı da rahmetle anmam lazım. Kendisi maliye bakanı olduğu dönemde Eskişehirspor’a verdiği desteğe şahitlik etmişimdir. Eskişehirspor’un ne kadar önemli olduğunu bilen bir insandı. O dönemde Eskişehirspor için önemli işler beraber yapıldı.”

Bu ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ise bakana 69 numaralı Eskişehirspor forması hediye etti.

Gümüşhane’de tribünleri ‘rabia’ işaretiyle selamlamıştı

Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Ankaragücü’nün deplasmanda Gümüşhanespor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 55’nci dakikasında beraberinde 50 kişilik bir grupla kale arkasından stada giriş yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın tribünleri ‘rabia’ işaretiyle selamlaması tartışma konusu olmuştu.