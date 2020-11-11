Umut veren aşıda gönüllüler deneyimlerini anlattı: Ağır bir akşamdan kalma gibi

Pfizer ve BioNTech işbirliğiyle geliştirilen ve yüzde 90’ın üzerinde koruma sağladığı belirtilen ‘corona‘ aşısının denemelerine katılan gönüllüler deneyimlerini anlattı: “Ağır bir akşamdan kalma gibi.”

Fotoğraf: Reuters

Hafta başında Alman BioNTech ve ABD’li Pfizer’ın işbirliğiyle geliştirilen corona aşısının faz 3 aşamasının ön sonuçları yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlandığı açıklanmıştı.

Reklam

ABD’nin Missouri eyaletinden 45 yaşındaki gönüllü Carrie başağrısı, ateş gibi yan etkiler yaşadığını belirterek aşının ikinci dozundan sonra yan etkilerin daha ağır olduğunu söyledi.

Aşı deneylerine katılmanın vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen Carrie, çalışmayla ilgili olumlu sonuçları duyunca duyduğu gururu şöyle ifade etti: “Hastalık nedeniyle acı çeken çok fazla insan vardı. Bunu durdurmak için bir şeyler yapabileceğimiz fikri, insanların ailesini kaybetmesini önleyerek bir tür normal hayata dönüşü sağlayabileceğimiz düşüncesi benim için motivasyon oldu.”

Teksas’tan 44 yaşındaki Glenn Deshields ise yaşadığı yan etkileri ‘ağır bir akşamdan kalma’ hissine benzetti.

Reklam

Deneyler ‘çift kör’ yöntemiyle yapılıyor; deneye katılan gönüllüler de aşıyı uygulayanlar da placebo olup olmadığını bilmiyor.

Deshields placebo yerine gerçek aşının uygulandığını düşünen gönüllülerden.

Bağışıklık sisteminin verdiği tepki nedeniyle aşıya güvendiğini belirten Deshields yine de pazartesi günkü açıklamayı duyunca çok heyecanlandığını anlattı.

“Büyükbabamın ilk anılarında biri 1’inci Dünya Savaşı’nın bitişini haber veren çanların sesiydi” diyen Deshields şöyle devam etti: “Korkunç bir savaştı, insanlar çok kötü günler geçirdi ve bittiği için çok mutluydu. Ben de aynen öyle hissettim. Savaşa benzer bir şeydi. Çok şükür bir noktada bitecek.”

Georgia’dan Bryan iyi haberleri duyduğunda biraz gururlu hissettiğini itiraf etti, ancak bu kadar insan virüs yüzünden perişan olurken aşı çalışmalarına katılmanın yardım edebilmek için yapılabilecek en küçük şey olduğunu belirtti.

Bryan placebo uygulandığını düşünenlerden. Çünkü aşı sonrası vücudunda herhangi bir bağışıklık tepkisi hissetmemiş ve iki dozunu da aldıktan kısa bir süre sonra Covid-19 geçirmiş.