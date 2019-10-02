Umut Vakfı: Yılın ilk dokuz ayında en az 347 kadın öldürüldü

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye genelinde en az 347 kadın cinayeti işlendi.

Fotoğraf: umut.org.tr

Umut Vakfı’nın raporuna göre, yılın ilk dokuz ayında 427 ‘kadın cinayeti vakası’ meydana geldi. Bu olaylarda 347 kadın yaşamını yitirdi. Ölen 80 kişi de kadınların yakınlarıydı. Olaylarda 200 kişi yaralandı. Bazı cinayetlerde katiller, kadınların yanı sıra evde bulunan aile bireylerini de öldürüyor.

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Cinayetlerin yüzde 20.61’inde tüfek, yüzde 28.10’unda tabanca, yüzde 27.64’ünde ise kesici aletler kullanılırken; yüzde 23.65’inde kadınlar boğuldu veya darp edildi.

Türkiye geneline bakıldığında eylül ayı sonuna kadar sadece Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Karabük, Muş, Siirt, Sinop ve Şırnak’ta kadın cinayeti basına yansımamış bulunuyor. Basına yansıyan en çok kadın cinayeti ise 66 vaka ile İstanbul.

Silah ve tabancayla 1500 cinayet

Rapora göre kadın cinayetleri de dahil olmak üzere ilk dokuz ayda ateşli silahlar ve kesici aletlerle en az 2 bin 448 suç işlendi. Olaylarda 1465 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 554 kişi yaralandı.

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Savcılığa 33 bin başvuru

Rapora göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’na bu yılın ilk dokuz ayında 33 bin başvuru evrakı ulaştı. Büroda en çok kasten yaralama suçundan dosya bulunuyor. Yaklaşık 9 bin 500 kişi eski eşi, sevgilisi, nişanlısı, akrabası, çocuğu ya da yakınından zarar gördüğünü belirterek adliyeye gitmiş.

Büroda, tehdit ve şantaj suçundan 8 bin, hakaret suçundan 9 bin, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçundan 700, fuhuşa teşvik suçundan yaklaşık 40, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan bin 200, kişi hürriyetini yoksun kılma ile mala zarar vermeden 550, dilencilikten 80, kötü muamele suçundan 350 dosya bulunuyor.