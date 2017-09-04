Umut ‘gelecekte’: Ümit milli takım oyuncusu Umut Bozok’tan ‘piyano resitali’

Türkiye U21 Milli Takım oyuncusu Umut Bozok, Brüksel Havalimanı’nda ‘piyano resitali’ verdi.
Fransa ikinci liginde mücadele eden Nimes takımında forma giyen genç oyuncunun piyano çaldığı anlar, Rizespor’lu Oğulcan Çağlayan tarafından Twitter’da paylaşıldı.
Ümit milli takımımızdan arkadaşımız Umut Bozok #Brüksel havalimanında piyano resitalı verdi . 👌👏🏻 #millitakım 🇹🇷 pic.twitter.com/L3e0PqrQRI
— Oğulcan Çağlayan (@CglynOgulcan) September 3, 2017
Eski milli futbolcu Abdullah Ercan’ın çalıştırdığı Ümit milli takım, 5 Eylül’de U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri ilk maçında Brüksel’de Belçika’yla karşılaşacak.