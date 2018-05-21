Umur Talu: Sadece solcular değil, sermayeciler de son yıllarda yeniden Kapital ve yazarını keşfediyor

BATI dünyası, sadece “solcular” değil, “sermayeciler” de son yıllarda yeniden “Kapital” ve yazarını keşfediyor; Karl Marx’ı. Bu yıl 200’üncü doğum gününde yeniden doğdu.

Ama sıra belki Lenin’e de geliyor; birine “Kapitalizmin köklü eleştirmeni” olarak itibara karşı, ötekine “Kapitalizme karşı ‘totaliter’ kökten devrim” tepkisine rağmen.

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Çünkü ikincide de, “Emperyalizm eleştirisi… Emperyalist güçlerin çelişki, çatışması” üstüne bir teori var.

Tam da bu zamanda:

ABD ile Avrupa çelişkisi ve ekonomiksiyasi çatışması; beraberinde Çin ve Rusya’yı da daha büyük aktör yaparak gündemdeyken. İran, Türkiye gibi bölgesel aktörleri de sahnede tutarak.

Umur Talu’nun yazısı