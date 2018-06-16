Umur Talu: Dünya Kupası’nda Türkiye’den 22 futbolcu var, hiçbiri burada yetişme değil

Türkiye, Dünya Kupası’na gitseydi, 23 kişilik kadroda, o da varsa, “3 büyükler”in yetiştirdiği futbolcu sayısı, Almanya’da yetişenlerin gölgesine yetişemeyecekti!

Dünya Kupası’nda Türkiye’den 22 futbolcu var. Hiçbiri burada yetişme değil. Çünkü “yabancı.”

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Ama Arjantin’de Messi’yi İspanyol Barcelona, İspanya’da Pique ve Fransa’daki Pogba’yı (enayice bedava satıp sonra rekor parayla geri alana kadar) İngiliz M.United, Mısır’da Salah’ı İsviçreli Basel yetiştirmiş mesela. Çok örnek var.

Demek ki…

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“Yetişme”ye çalışıyorsun onlara… Ama “yetiştirme”ye yanaşmıyorsun. Ya da beceremiyorsun! “Genç Türkler”i de, gencecik yabancıları da.

Altınordu, Bursaspor, Trabzonspor’u istisna sayalım yine!

Umur Talu’nun yazısı