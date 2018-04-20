Umur Talu: Böyle futbol, böyle kupalar, böyle derbi olmaz olsun!

Türkiye’de futbol hakikaten seviliyor mu?

Sevdiğin kadını öldürüyorsan, sevdiğin çocuğunu dövüyorsan, sevdiğini söylediklerini eziyorsan, futbol da işte öyle seviliyor!

Reklam

Güneş 2. devre defansı tamamlayıp kontratak için Lens’le, santrforda Babel’le başladı.; Kocaman da Valbuena’yı aldı. Belki de ilk yarı almalıydı. Valbuena-Medel savaşında hiç kart çıkmaması ilginçti; kartların hepsi Pepe’ye gitmişti herhalde!

Skrtel’in Talisca’ya taammüden darbesi de aftan yararlandı! Maç Kalkavan’dan çıkmıştı artık.

Reklam

Soldado’nun kaçırdığına Lens’in kaçırttığı eklendi. Esas keçiler kaçıyordu, akıl kaçıktı! Tribünler futbolu aşırı seviyordu! Tolga’yı çekmeye çalışan Güneş’i kafasını yarıp hastanelik edecek kadar.

İnanın Volkan en sakinlerdendi.

Böyle futbol, böyle kupalar, böyle derbi olmaz olsun!

Fenerbahçeli kimi taraftar takımlarının iyi olmasını istemiyor olmalı. Ya maça gelmiyor ya maçı alıp gidiyorlar! 11 yabancı maddeli futbolumuz!

Bu kupayı Akhisar’a verin!

Önce Kalkavan maçı “yürüttü”, bir kısım sabotajcı da maçı toptan götürdü! Tribünlerin büyük kısmını, kulüpleri, herkesi esir alarak.

Umur Talu’nun yazısı