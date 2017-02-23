Umut inşaatta: Yabancılara ve yurtdışında yaşayan Türklere konutta KDV istisnası

TBMM’de kabul edilen yeni kanun teklifine göre, yabancılar ve yurtdışında yaşayan Türkler konut alımlarında KDV’den muaf olacak.

Teklifte, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi, ahilik sandığı kurulması, yabancılara konut ve iş yeri satışında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması gibi konularda düzenlemeler yer alıyor.

Vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5’lik vergi indirimi sağlayan önergerde yapılan değişiklikle, indirimden yararlanabilecek sektörlere ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinin yanı sıra sigorta acenteleri de eklendi. Yüzde 5 indirimde üst tutar ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

Teklifin kabul edilen bir diğer maddesine göre Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu kişilere işyeri ve konut bedelini yurt dışından getirdikleri dövizlerle ödemeleri şartıyla KDV istinası getirildi.

Bu maddede AKP’nin önergesiyle yapılan değişiklikle, KDV istisnası, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına da tanındı.

KDV’siz satın alınan bu gayrimenkuller bir yıldan önce elden çıkarılamayacak. Aksi takdirde satın alırken ödenmeyen vergi tahsil edilecek.