Umreden dönenlerle ilgilenen doktor: İlk günlerde yeterince önlem alınamamıştı

Umre dönüşü, 15 Mart’ta, Ankara’daki devlet yurdunda tedbiren karantinaya alınan 3 bin 135 kişiyle ilgilenen doktorlardan biri, ilk günlerde yeterince önlem alınamadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

BBC Türkçe’den Ece Göksedef’e konuşan ve kimliği açıklanmayan doktor, ilk günlerde yeterince önlemin alınamadığını, herkese test yapılmadığını, bu sebeple virüsün yayılmış olabileceğinden endişe edildiğini belirterek şunları söyledi:

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“Aile olanlar bir odada kalıyor. Odalar dört kişilik. Odalarda dört kişi kalan da var, tek kalan da. İlk günlerde odalar arasında misafirliğe gidip geliyorlardı. Her gittiğimizde uyarıp odalarına geri gönderiyorduk. Hepsine bir arada toplu yemek de verilmişti. Kontrole gidildiğinde birinin elinde voleybol topuyla odaları gezdiği, diğerlerini bahçeye top oynamaya çağırdığını gören doktorlar oldu.”

‘İlk günlerde karmaşa hakimdi’

Karantinadakileri odalarına çekilmeye zorladıklarını ifade eden doktor, “Tabii bu ilk günlerin karmaşasıydı. Neden orada olduklarını tam olarak anlayamamışlardı. Bazıları gördükleri ilk yetkilinin biz doktorlar olduğunu söyledi. Birçok soru sordu” dedi.

“Odaların önünde görevliler artırıldı. Yemekler odalara gönderilmeye başlandı. Ama biz yine de ilk günlerdeki durum sebebiyle hepsine potansiyel pozitif gözüyle bakıyoruz” diyen doktor, tedbir amacıyla karantinaya alınan kişilerin ilk günlerde virüse yakalanmış olabileceğini ifade etti.

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Karantinadakilerin en ufak şikayetinde sağlık taraması yaptıklarını ve ellerindeki testlerin büyük çoğunluğunu umreden gelenlere ayırdıklarını söyleyen doktor, karantinaya alınanlar arasında bebek ve çocukların da bulunduğunu ifade etti.

Karantina süresi uzadı

Umreden dönenlerin bazıları, birçok kentte olduğu gibi Ankara’da da Gölbaşı ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.

Gölbaşı Devlet Hastanesi binası ile yeni binaya hızlıca yatak yerleştirilmiş, durumu ağır olamayanlar buralara sevk edilmiş, durumu ağır olanlar ise Ankara Şehir Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Yurttaki karantina süresi dün dolmuş ancak bazı kişilerde corona virüsüne rastlanması nedeniyle tahliye işlemi ertelenmişti.