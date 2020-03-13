Umreden dönen yaşlı kadın, ‘corona’ şüphesiyle gözlem altında

Bursa’da umreden dönen, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan yaşlı kadın, yeni tip corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alındı.
Mustafakemalpaşa ilçesinde, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Sırmalar Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti.
Kadının iki hafta önce umreden döndüğünün belirlenmesi üzerine, virüs şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Gerekli önlemlerin alınmasıyla gözlem altına alınan kadının testlerinin yapıldığı, sonucunun beklendiği öğrenildi.