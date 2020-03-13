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Umreden dönen yaşlı kadın, ‘corona’ şüphesiyle gözlem altında

Bursa’da umreden dönen, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan yaşlı kadın, yeni tip corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alındı. 

Fotoğraf: DHA

Mustafakemalpaşa ilçesinde, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Sırmalar Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti.

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Kadının iki hafta önce umreden döndüğünün belirlenmesi üzerine, virüs şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Gerekli önlemlerin alınmasıyla gözlem altına alınan kadının testlerinin yapıldığı, sonucunun beklendiği öğrenildi. 

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