Umreden dönen bir kişide daha ‘corona’ şüphesi

Kayseri’de, umreden dönen ve öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetleri bulunan N.Y., yeni tip corona virüsü şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi’nde gözlem altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Kayseri Erkilet Havalimanı’nda ‘corona‘ nedeniyle alınan önlemler kapsamında, umreden dönen 250 kişi kontrolden geçirildi.

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Kontrol sırasında beş yolcuda yüksek ateş, 60 yaşındaki N.Y.’de ise öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edildi. Bunun üzerine havalimanına iki ambulansla özel kıyafetli altı sağlık çalışanı sevk edildi.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilen altı kişiden beşinin kente girişine izin verilirken, N.Y. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedbir amaçlı izolasyonlu odada gözlem altına alındı.

Havalimanı çalışanları ve taksi sürücülerinin maske taktığı görüldü.

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Sakarya’da dün (4 Mart) umre dönüşü öksürük şikayeti artan kişi ‘corona’ şüphesiyle gözlem altına alınmıştı.

Dünya genelinde salgında şu ana kadar 3 bin 500’e yakın hayatını kaybederken vaka sayısı 95 bini geçti; 53 binden fazla kişi ise tedavi edildi.

