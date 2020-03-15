Umreden dönen 10 bin 300 kişiye Ankara ve Konya’da karantina

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan’dan dönen 10 bin 330 kişinin Ankara ve Konya’da 14 gün karantinaya alındığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın yazılı açıklamasında, umre amacıyla Suudi Arabistan’da bulunan vatandaşların Türkiye’ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara ve Konya’daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurtta karantinaya alınanların ayrı ayrı odalara alındığını bildirdi.

UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım! Reklam March 15, 2020

DHA’nın haberine göre Ankara’da üç yurdun kapasitesi 5 bin 392, Konya’daki iki yurdun ise 4 bin 938.

Havalimanından otobüslerle yurda

Suudi Arabistan’dan dönen kafileyi taşıyan uçaklardan biri, dün gece Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.

Yolcular, sağlık taramasından geçirilmelerinin ardından, daha önce boşaltılan Gölbaşı ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Şehit Özel Harekatçılar Öğrenci Yurdu’na götürüldü.

Öğrencilere gece yarısı tahliye

Umreden gelecek o kadar insan sürpriz değildi önlemler çok önceden alınması, bizi yurtlardan çıkarıp karantina yeri yapacaksanız da haber vermeniz gerekiyordu. Gece 3 de eşyalarımızın yarısıyla sokağa döktünüz geri dönülür mü o yurda artık #gölbaşı pic.twitter.com/5NC01IJxVH — Büşra Aydın (@aydnnbusraa) March 15, 2020

Gölbaşı ilçesindeki KYK yurtlarında kalan çok sayıda öğrenci, gece yarısı anons yapılarak yurttan dışarı çıkarıldıklarını, otobüslere bindirildiklerini anlattı.

Ne olmuştu?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, şimdiye kadar 100’den fazla ülkede 150 binden fazla kişiye bulaşırken, 5 binden fazla insanın ölümüne nedeni olmuştu. Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanırken, toplamda altı kişide virüs olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan, corona virüsü nedeniyle kısa süre önce umre ziyaretlerini askıya almıştı. Umreye giden 21 bin kişinin çoğu bugüne kadar Türkiye’ye getirilmişti.