Umrecileri kandıran firma yetkilileri serbest: Ya parayı verin ya umreye götürün

Kahramanmaraş’ta 68 kişiden “Sizi umreye götüreceğiz” diye para alıp Şanlıurfa’daki Balıklı Göl’e götüren firmadan dört kişi, zararı karşılamaları şartıyla serbest bırakıldı.

Elbistan ilçesinden iki otobüse bindirilen 68 kişi, 690 dolar karşılığında umreye gitmek üzere Kayseri’den uçakla Suudi Arabistan’a götürülecekti. Ama öyle olmadı.

Reklam

Kafile, Şanlıurfa’daki bir turun ardından Elbistan’a geri götürüldü. Şikayet üzerine firma yöneticilerinden İ.K. ve M.K. Kayseri’de, acente yetkilileri H.G. ve S.Y. Elbistan’da gözaltına alındı.

İki seçenek

AA’nın haberine göre polisteki işlemleri biten dört kişi adliyeye sevk edildi.

Reklam

Dört kişiden H.G. ve S.Y. mahkemece serbest bırakıldı. İ.K. ve M.K. ise mağdur edilen vatandaşların umreye götürülmesi veya paralarının iadesi şartıyla adli kontrol şartıyla salıverildi.