Umre dönüşü rahatsızlanan kişi ‘corona’ şüphesiyle gözlem altında

Sakarya’da umre dönüşü öksürük şikayeti artan kişi ‘corona’ şüphesiyle gözlem altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Kaynarca ilçesinde yaşayan ve umreden yeni dönen bir kişi, öksürük şikayeti artınca Kaynarca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. ‘Corona’ şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hasta, gözlem altına alındı, kan örnekleri tahlile gönderildi.

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‘Tahliller bugüne dek hep negatif çıktı’

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü gerekli tedbirlerin alındığını belirterek şöyle konuştu: “Kaynarca’da hastaneye müracaat eden hastamızın üç aydır öksürük şikayeti varmış. Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. Testlerin sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı. Biz tedbirimizi almak durumundayız.”

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 48’e, vaka sayısı ise 89 bin 74’e yükseldi.