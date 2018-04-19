Ümraniye’de iş cinayeti: Asansör kabiniyle boşluk arasına sıkışan işçi can verdi

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde asansörün altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi’nde boya ve inşaat malzemesi satan dükkanda çalışan 47 yaşındaki Mustafa Ocaklı, saat 11.30 sıralarında asansörü çağırdı.
Ancak asansör, boşluk ile kabin arasındaki parça nedeniyle durdu. Ocaklı, sıkışan parçayı çekiçle vurarak çıkarmak istedi. Kabinin hareket etmesi sonucu işçi asansör ile boşluk arasında sıkıştı.
İhbar üzerine işyerine giden ekipler, Ocaklı’yı 30 dakika sonra sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.