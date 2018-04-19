Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ümraniye’de iş cinayeti: Asansör kabiniyle boşluk arasına sıkışan işçi can verdi

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

 

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde asansörün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi’nde boya ve inşaat malzemesi satan dükkanda çalışan 47 yaşındaki Mustafa Ocaklı, saat 11.30 sıralarında asansörü çağırdı.

Reklam

Ancak asansör, boşluk ile kabin arasındaki parça nedeniyle durdu. Ocaklı, sıkışan parçayı çekiçle vurarak çıkarmak istedi. Kabinin hareket etmesi sonucu işçi asansör ile boşluk arasında sıkıştı.

Arkadaşları, Ocaklı için uzun süre gözyaşı döktü…

İhbar üzerine işyerine giden ekipler, Ocaklı’yı 30 dakika sonra sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Reklam
Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...