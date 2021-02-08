Ümraniye’de fabrika yangını: Beş farklı noktadan müdahale ediliyor

İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fotoğraf: AA

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen beş katlı fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 itfaiye aracıyla binanın dördüncü ve beşinci katlarındaki yangına beş farklı noktadan müdahale ediliyor.

Binanın içerisinde çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner olduğu bildirildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde trafiğe kapatıldı.