Ümraniye’de Atatürk büstüne saldıran adam, ‘şizofreninin alevli dönemi’ndeymiş

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü belirlenen kişinin şizofreni hastası olduğu bildirildi.

Mehmet Akif Mahallesi’ndeki Yukarı Dudullu 75’inci Yıl Ortaokulu’nun bahçesinde bulunan Atatürk büstü geçen ağustos ayında M.T. tarafından sökülmüştü.

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M.T. hakkında iddianame hazırlayan İstanbul Anadolu Başsavcılığı, sanığa ‘Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma’dan bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianamede, sanığın suçunu kabul ettiği belirtilerek M.T. hakkında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce rapor düzenlediği kaydedildi.

‘Hastaneye gönderin’

İddianameye giren rapora göre sanık olay tarihinde şizofreni hastalığının alevli dönemindeydi. Rapora atıf yapan iddianamede şüphelinin olay tarihinde davranışlarının yönlendirme yeteneğini tamamen kaybettiği belirtildi.

İddianamede sanığa beş yıla kadar hapis cezası istendi ancak M.T.’nin olay tarihinde davranışlarını yönlendirme yeteneğini kaybetmesi nedeniyle cezalandırılmasına yer olmadığına karar verilmesi talep edildi.

Savcı, şüphelinin mahkeme tarafından yüksek güvenlikli bir hastanede korumaya alınarak tedavi edilmesini istedi.

İddianamenin gönderildiği asliye ceza mahkemesinin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.