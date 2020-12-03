Ümraniye’de 15 boa ve piton yılanı ile bir adet sakallı ejdere el kondu

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollardan sokulan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan 15 boa ve piton yılanı ile bir adet sakallı ejdere el kondu.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı istihbarat şube müdürlüğü ekipleriyle ortak denetim yapıldığını belirtti.

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Ümraniye’deki iki adreste, piton ve boa yılanlarının ‘üretimi ile ticaretinin yapıldığının’ tespit edildiğini ifade eden Ulu, denetimde damızlık olarak üretimde kullanılan dokuz adet yetişkin ve altı adet yavru olmak üzere 15 adet boa ve piton yılanı ile bir adet sakallı ejdere el konduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Kötü koşullar nedeniyle öldüğü düşünülen iki adet boa yılanının da bulunduğunu aktaran Ulu, ilgili şahsa Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi (CİTES) ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 16 bin TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce de 5607 Kaçakçılık Kanunu’na muhalefetten ilgili şahıs hakkında işlem yapıldığını aktaran Ulu, el konulan hayvanların kurumca protokolü bulunan hayvanat bahçesinde yaşamını sürdüreceğini ifade etti.

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Fahrettin Ulu, Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde gerek Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yaban hayvanı bulundurma, gerekse CİTES kapsamında yasa dışı üretim, bulundurma ve ticareti yapılan bu hayvanların korunması ve yaşaması için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.