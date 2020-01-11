Umman Sultanı Kabus, hayatını kaybetti

Umman’ı 50 yıldır yöneten Sultan Kabus bin Said’in, 79 yaşında hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Sultan Kabus. Fotoğraflar: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, Kabus’un ölüm nedeni açıklanmazken yerine kuzeni Kültür Bakanı Heysem bin Tarık el Said geçti.

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Sultan Kabus Belçika’da sağlık kontrolünden geçmiş ve tedavi gördükten sonra 13 Aralık’ta ülkesine dönmüştü. Kabus’un kanser olduğuna yönelik haberler de basında yer almıştı. Sultan Kabus, Arap dünyasının en uzun süre görevde kalan lideriydi.

Umman’ın yeni sultanı Heysem.

Yeni Sultan Heysem, dış politikada ‘barışçıl bir tutum’ izleyeceğini belirtti. 65 yaşındaki Sultan Heysem televizyondan yayımlanan konuşmasında ülkenin petrol sanayiinin geliştirilmesi sözünü verirken tüm ülkelerle ‘dostane ilişkiler’in sürdürüleceği mesajını da verdi.