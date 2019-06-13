Umman Körfezi’nde saldırıya uğrayan Norveç gemisi battı

Umman Körfezi’nde bu sabah saldırıya uğrayan Marshall Adaları bandıralı Norveç’e ait Front Altair gemisi battı. Front Altair ve saldırıya uğrayan diğer gemi Kokuka Courageous’ta görev yapan toplam 44 mürettebat İran arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: Reuters

İran haber ajansı IRNA’nın haberine göre kurtarılan mürettebat İran’ın Jasj limanına çıkartıldı.

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23 kişilik mürettebatı bulunan Front Altair gemisi, Katar’dan Tayvan’a giderken İran’ın Jask kentine 25 mil uzaklıkta saldırıya uğramıştı.

Bir diğer hasar alan 21 kişilik mürettebata sahip gemi Kokuka Courageous ise Suudi Arabistan’dan Singapur’a giderken Jask kentine 28 mil mesafede saldırıya uğramıştı.