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Yaramazlara biraz batar!

Umman Körfezi’nde iki gemiye sabotaj

Umman Körfezi’nde iki ticari gemide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Saldırının türü ve saldırganların kimliğiyle ilgili henüz bilgi verilmezken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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Reuters’ın haberine göre Marshall Adaları bandıralı Front Altair gemisi 75 bin ton petrokimya hammaddesi olan nafta taşıyordu. Norveçli Frontline şirketine ait gemiye yönelik torpido saldırısından şüpheleniliyor. Gemi Singapur’a gidiyordu.

Haberde, Tayvan’a petrokimya kargosu taşıdığı belirtilen Panama bandıralı Kokuka Courageous’ta ise güverte kısmında bir saldırı olabileceği ifade edildi.

Saldırıya uğrayan iki gemideki mürettebatın tahliye edildiği belirtildi.

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Birleşik Krallık donanmasına mensup İngiltere Deniz Ticaret İşlemleri yaptığı açıklamada olaydan haberlerinin olduğunu belirterek, ”Birleşik Krallık ve müttefikleri olayı araştırmaktadır” dedi.

ABD donanması da konu ile ilgili yaptığı açıklamada ”Yapılan saldırıdan haberdarız. Saat 6.12’de ve 7.00’de iki ayrı rapor aldık” dedi.

İran ve ABD arasındaki gerilim nedeniyle yüksek seyreden petrol fiyatları, bu olay sonrasında yüzde 4 arttıktan sonra, yüzde 2.63 yükseliş göstererek 61.55 dolar oldu. Batı Teksas Petrolü (WTI) fiyatı ise yüzde 2.33 artışla 52.33 dolara yükseldi.

Geçtiğimiz ay da aynı bölgede Birleşik Arap Emirlikleri’nin bir limanında bulunan dört ticari gemiye sabotaj düzenlenmişti.

BAE’de dört petrol gemisine sabotaj

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