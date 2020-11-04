UMKE’nin hayat veren çantası: Termal battaniye ve diğer malzemelerin ağırlığı 40 kilo

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde de her afet sonrasında olduğu gibi ter döktü. Ekip, 40 kilogram ağırlığındaki, içinde medikal malzemeler bulunan çantaları sayesinde yaralılara yaşam desteği sağladı.

Fotoğraflar: AA

Depremden kısa süre sonra Bayraklı ilçesine giden ekibin çantalarında oksijen tüpü, boyunluk gibi malzemeler var. ‘Mobil ambulans’ı andıran çanta, UMKE çalışanlarının afet bölgesinde 72 saat dış yardım olmadan sağlık müdahalesi yapmasına imkan sağlıyor.

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Enkaz altından çıkarılanların vücut ısılarını korumalarını sağlayan alüminyum battaniyeler çantadaki en dikkat çekici malzemelerin başında geliyor.

Sırt tahtası, alüminyum battaniye…

UMKE görevlisi Selçukhan Aksu, AA muhabirine, ekipteki herkesin gönüllü sağlık personeli olduğunu belirtti. Çantanın yanı sıra sedye olarak bir sırt tahtası da kullandıklarını anlatan Aksu, malzemelerin hayat kurtarmak için kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Enkazdan çıkarılanlara hızlı şekilde serum desteği sağladıklarını anlatan Aksu şöyle devam etti: “Boyunluk takıp, oksijen desteği verdikten sonra sırt tahtamıza alarak olay yerinden uzaklaştırıyoruz. Bir de enkaz altından çıkanlara termal battaniye sarıyoruz. Bu, vücut ısısını dengelemek için kullandığımız bir örtü. Eğer soğuk bir alandaysak çift taraflı kullanım imkanı da var. Hastayı termal battaniyeye sarıp çıkarıyoruz.”

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65 saat sonra enkazdan çıkarılan üç yaşındaki Elif ve 91 saat sonra kurtarılan aynı yaştaki Ayda’yı da termal battaniyeye sardıklarını hatırlatan Aksu, “Çıkarttığımız saatler hava sıcaklığının değişik olduğu saatlerdi. Ayda’ya müdahaleyi yaptıktan sonra damar yolunu açtık. Sonra boynunu sabitleyip sırt tahtasıyla dışarıya çıkarttık” dedi.

UMKE görevlisi Mehmet Bayrak da yaralıya ulaşır ulaşmaz ilk olarak damar yolu açtıklarını belirterek, “Amacımız enkaz altından kurtulanın başka sorun yaşamaması” ifadelerini kullandı.