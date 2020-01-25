Umke görevlisinin telefonda konuştuğu enkaz altındaki Azize kurtarıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yıkıntı altında olduğu belirlenen Azize adlı kadına, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekibinden bir kadın görevli telefonla ulaştı. Görevlinin, sakin olması gerektiğini belirtip, enkaz altında bulunan diğer yakınlarını da uyanık tutmasını istediği 45 yaşındaki Azize kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Bugün saat 10:30 sıralarında gerçekleşen ve kaydedilen görüntülerde kadın görevlinin, sık sık Azize’ye ismi ile seslenerek, “Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin olup hepsine destek oluyorsun. Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiç kimse uyumasın” dediği duyuldu.

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Azize’nin eşi ve bir oğlunun da kurtarıldığı, diğer oğluna ise ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.