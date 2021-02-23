Ümitcan Uygun’un uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinden dolayı 10 yıla kadar hapsi istendi

Ankara başsavcılığı, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında ‘uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek’ suçundan 10’ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı anlatıldı.
İddianamede, şüphelilerin ‘uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.
Uygun’un adı daha önce kamuoyunda ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gündeme gelmişti.
Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, genç kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.