Ümitcan Uygun ‘uyuşturucuya özendirmek’ten tutuklandı

Gündem WhatsApp ve 8 Şubat 2021 tarihi itibarı ile değiştireceğini açıkladığı Gizlilik Politikası. 8 Şubat 2021 tarihine kadar, dayatma usulü ile açık rıza vermeyen kullanıcılar artık bundan sonra WhatsApp kullanamayacak. WhatsApp daha önce de gizlilik politikasını değiştirmiş, fakat kullanıcıları yenilenen gizlilik politikasını kabul etmeye zorlamamış ve servisten atma tehdidinde bulunmamıştı.