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Ümitcan Uygun ‘uyuşturucuya özendirmek’ten tutuklandı

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ankara başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dün, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne götürüldü.

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Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan Uygun, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte ifadesi alınan Uygun, ‘uyuşturucuya özendirmek’ suçlamasıyla tutuklandı.

Uygun’un adı daha önce kamuoyunda ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gündeme gelmişti.

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Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, genç kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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