Ümitcan Uygun gözaltında: Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları paylaştı

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun Ankara’da gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kişi de gözaltına alındı.
Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı belirtildi.
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu.
Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, genç kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen’in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.