Ümit Özat Beştepe’de ‘huzursuz’: Ne oluyor yani, Gençlerbirliği her sene şampiyon mu oluyordu? 

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kırmızı-siyahlı kulüpte son günlerde huzur içinde çalışamadığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Özat, Konyaspor’u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu belirtti.

‘Mücadele gücüm var ama kavgaya mecalim yok’

“Yarası olan gocunur” diyen 41 yaşındaki teknik direktör, şöyle devam etti: “Bu açıklamayı Gençlerbirliği’nin menfaati için yaptım. Sözlerimin arkasındayım. Kavga yanlısı değilim. Mücadele edecek gücüm var ama kavgaya mecalim yok. 15 gündür türlü türlü dedikodular var, herkes haddini bilmeden açıklamalar yapıyor. Ondan sonra Ümit açıklama yapınca herkes üstüne alınır. Yarası olan gocunur. Son 10-15 gün içinde çok da huzurlu çalıştığım söylenemez. Konyaspor maçından sonra bahar geldi gibi oldu ama futbol tek maçlık bir süreç değil.”

‘Mali müşavir değilim ama en az maliyetle kurulan ikinci takımız’

Ara transfer döneminde Ahmet Çalık, İrfan Can Kahveci ve Bogdan Stancu gibi isimlerin takımdan ayrıldığına dikkat çeken Özat, şunları söyledi: “Ne oluyor yani, biz her sene şampiyon mu oluyorduk, her sene ilk beşe mi giriyorduk? Üç futbolcu gitti, kulübün kasasına 25 milyon lira para girdi. Bunda da karınca kararınca payımın olduğunu düşünüyorum gidişlerine izin vererek. Sonra da bu takımın biraz sallanması normal değil mi. Bizden çok daha maliyetli takımların bizden bir puan yukarıda ya da aşağılarda olduğunu görüyoruz. Mali müşavir değilim ama Adanaspor’dan sonra en az maliyete kurulan takım biziz sanırım. Herkesin takımında bir milyon avroluk oyuncular oynuyor.”

‘İdmana gelmeyen adam eleştiri yapamaz’

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe’yle özdeşleştiğini ancak yapıldığı ilk günlerde bulunduğu Beştepe tesislerinde kimsenin kendisinden daha fazla Gençlerbirliği tutkunu olamayacağını savunan Özat, “Bu kulübün parasını korumak yanlış yapmak mı? Bu kulüpten kimler gitti. Ante mi sorun oldu? Oluk oluk para geldi ama biz oluk oluk akıtmadık. İdmana gelmeyen adam eleştiri yapamaz” diye konuştu.

Özat ne demişti?

Gençlerbirliği Teknik Direktörü, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söylemişti: “Gençlerbirliği menfaatçilerin olmamalı. Bu kulübe dokuz yaşında girdim, gerçeklerini biliyorum. Yarın hangi çatlak seslerin çıkacağını da biliyorum. Tek derdim var çocuğuma helal ekmek götürmek. Bu kulübün babası gitmiş hala gölgesini arıyoruz.”