Ümit Özat 3-0’ın faturasını ‘devlet memuru zihniyetli’ futbolculara çıkardı: Oyunumuza kötü demek, kötüye haksızlık 

Süper Lig’in 20’nci haftasında Alanyaspor’a 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Ümit Özat, “Oyunumuza kötü demek, kötüye haksızlık olur” dedi.

‘Maçın hakkı belki de 6-0 veya 7-0’dı’

Galatasaray’a imza atan Ahmet Çalık başta olmak üzere devre arasında takımdan ayrılan isimlere dikkat çeken Özat, şunları söyledi: “Biliyoruz, takımın temel direkleri gitti. Maddi anlamda kulübün kasasına büyük paralar girdi. Ama özellikle Ahmet’in gitmesinin ardından öne gitme, öne doğru çoğalma ve takıma liderlik anlamında bir sıkıntı yaşadığımız gerçek. Bugün dört beş yeni oyuncuyla oynadık ama buna rağmen maçın hakkı belki de 6-0 veya 7-0’dı. Bir takım kötü oynayabilir ama kötü mücadele edemez.”

‘Başka kulüplerle anlaştığını duyduğumuz oyuncular var’

Sahada ‘devlet memuru zihniyetiyle’ oynayan oyuncular olduğunu savunan 41 yaşındaki teknik direktör, şöyle devam etti: “Artısı da var. Şöyle ki, başka kulüplerle anlaştığını duyduğumuz oyuncularımız var. Olabilir bunlar. Profesyonellikte bunlar var ama bunu yapıyorsanız, sahada oynayacağınız son maça kadar da yapmanız gerekenleri sonuna kadar yerine getirmeniz lazım. Çünkü giydiğiniz forma 1923’te kurulmuş bir kulübün forması. O forma isterse 2023’te kurulmuş bir takımın olsun hiç önemli değil. Giydiğiniz forma için sonuna kadar mücadele etmek zorundasınız. Bir kişi tek başına her şeyi yapamaz. Biz buralara takım oyunu oynayarak geldik. Bugün bakıyoruz herkes kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes bireyselliğini ortaya koymaya çalışıyor. Bu doğru bir şey değil.”

‘Kimse olmazsa olmaz değil’

Takımın bu noktaya gelmesinde pay sahibi olduğunu söylediği Serdar Gürler’i son üç dört maçtır bireysel oyunuyla takıma zarar vermekle suçlayan Özat, Aydın Bulut’u neden kadroya almadığına dair bir soruya ise, “Formsuz olduğu için kadroya almadım. Aydın 21 maç oynadı. Golü yok, asisti yok. Bizim için olmazsa olmaz biri değil Aydın. Aslında kimse olmazsa olmaz değil. Bu takım için olmazsa olmazlardan birisi Ahmet’ti. Onu da takımın menfaatleri doğrultusunda sattık” karşılığını verdi.