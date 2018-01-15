Ümit Kocasakal çarşamba günü CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayacak

Eski İstanbul Barosu başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, çarşamba günü Taksim’de bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayacak.

Ümit Kocasakal’ın ekibi tarafından basın merkezlerine basın daveti gönderildi. Basın davetinde “Prof Dr. Ümit Kocasakal’ın gündem değerlendirmesi, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık açıklaması olacaktır” denildi. Ayrıca, basın açıklamasının çarşamba günü saat 11.00’de Taksim’de bir otelde düzenleneceği belirtildi.

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Kocasakal’ın ekibinden olan Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez GYK Üyesi ve İstanbul Bölge Sorumlusu Dursun Ali Toraman, basın davetinin ardından yaptığı açıklamada, Ümit Kocasakal’ın çarşamba düzenlenecek olan basın toplantısında CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayacağını bildirdi.