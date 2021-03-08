Ümit Boyner: Bugünkü kadın istihdamı seviyesiyle hedefe ulaşmak mümkün değil

Eski TÜSİAD başkanı Ümit Boyner, “Umuyorum İstanbul Sözleşmesi harfiyen uygulanır ve bizler 8 Mart’ı gerçekten kutlayabiliriz” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Boyner, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Dünya’dan Yasemin Salih’e konuştu.

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Boyner, “Kadını erkeğin gözüyle değerlendiren anlayışla yola devam edemeyiz. Bunu bitirmeliyiz” derken, Türkiye’de 8 Mart’ta halen ağırlıklı olarak kadın cinayetlerinin konuşulduğunu, artık insanların yaşam hakkı yerine sadece eşitliğin konuşulmasını umduğunu söyledi.

Boyner şöyle devam etti: “Kadın şiddetine yönelik haberlerin dili değişmeli. Toplumda kadının boşanması anormalmiş gibi gösteriliyor. Bu haberlere bakıldığında sanki kadın suçlu. Umuyorum, kadını erkeğin, aile kalıplarının gözüyle değil insan olarak görebiliriz. Kadını erkeğin gözüyle değerlendiren anlayışla yola devam edemeyiz. Bunu bitirmeliyiz. Yaşam hakları için İstanbul Sözleşmesi uygulanmalı. Pandemi ile birlikte eşitsizlikler arttı ve kadınlar en çok etkilenenler oldu. Pandemi bittiğinde de büyük bir eşitsizlik ortamıyla karşılaşacağımız belirtiliyor. Umuyorum değişiriz. Değişmemiz lazım.”

‘Mümkün değil’

Türkiye’nin bugünkü kadın istihdamı seviyesiyle hedeflediği büyüme ve refah düzeyine erişmesinin mümkün olmadığını ifade eden Boyner, araştırmaların, pandemi döneminde kadınların işe katılım oranlarında 20 yıl öncesine dönüldüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

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Boyner şöyle konuştu: “Bu büyük bir sorun ki bizim daha istihdamda var görünen kadınların sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olup olmadıkları, sosyal hakları gibi konuları ele almamız gerekiyordu. Ancak pandemi süreci çok kötü etkiledi. Kadının evdeki sorumlulukları, iş hayatındaki rolünü olumsuz yansıdı.”

Önümüzdeki dönemde cinsiyet eşitliğiyle ilgili daha derin çalışmalar yapmak zorunda kalınacağını ifade eden Boyner, “Öncelikle Anadolu’da sanayileşmenin gelişmesine paralel bir kadın istihdamı göremiyoruz. Sanayileşme artıyor ama aynı oranda kadınların istihdamı artmıyor. Bu bir kültür meselesi” dedi.