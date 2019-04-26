Ümit Avcı: FB Beko, 16 bin Litvanyalı’nın önünde dimdik durarak Final Four bileti aldı

Kendi sahanda ilk kez play-off maçı kaybetmişsin, saha avantajını yitirmişsin, zaten Lauvergne yokken, bir de takımın jokeri Kalinic’i sakatlığa kurban vermişsin. 16 bine yakın çılgın bir taraftar önündesin. Bu atmosferde hücum etmenin ne kadar zor olduğunu bir önceki maçta görmüştük ama kazanırken savunmada duvar örmüştük. Bu kez farklı bir şey denedi Dixon Zalgirio Arena’da. 36 yaşındaki bir oyuncu böylesine bir atmosferde ne kadar dominand olabileceğini test etti adeta!…

Fenerbahçe Beko, hakemlerin son çeyrek başında ürettiği (!) 4 sayı, ve çılgın taraftar baskısına rağmen Final Four biletini alarak maçı bitirdi. Üst üste 5. kez bu onuru yaşayacak olmak, kendi sahasında kaybedip saha avantajını yitirdikten sonra 16 bin Litvanyalı’nın önünde dimdik durmak, öyle değerli ki…

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Ümit Avcı’nın yazısı