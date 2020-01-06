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Yaramazlara biraz batar!

Ümit Avcı: Efes rakibine bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattırdı

Pınar Karşıyaka deplasmanında nefes kesen mücadeleyi uzatmanın son saniyesinde Larkin’in turnikesiyle kazanan Anadolu Efes, galibiyete ulaşan takımın ilk yarıyı lider tamamlayacağı maçtan zaferle ayrılmayı başardı, rakibine bu sezon evindeki ilk yenilgisini de tattırdı.

Ümit Avcı’nın yazısı

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