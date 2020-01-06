Ümit Avcı: Efes rakibine bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattırdı

Pınar Karşıyaka deplasmanında nefes kesen mücadeleyi uzatmanın son saniyesinde Larkin’in turnikesiyle kazanan Anadolu Efes, galibiyete ulaşan takımın ilk yarıyı lider tamamlayacağı maçtan zaferle ayrılmayı başardı, rakibine bu sezon evindeki ilk yenilgisini de tattırdı.
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Hafter güçleri Trablus yakınına saldırı düzenledi: 30 ölü
Libya’nın doğusundaki Tobruk merkezli General Halife Hafter’e bağlı güçlerin, Libya’nın başkenti Trablus’un güneyindeki Hadbe bölgesine gece saatlerinde saldırı düzenlediği ve saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
Poşet satışından devlet 222 milyon lira pay almış
2019 yılında satılan yaklaşık 1.5 milyar adet poşetten Çevre ve Şehir Bakanlığı’nın 221 milyon 681 bin lira ‘geri kazanım katılım payı’ aldığı açıklandı.
Beyazperdede yerli filmler yine zirvede
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasına göre geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33.6 milyonla, 25.9 milyonluk yabancı film izleyici sayısını geride bıraktı.
İstanbul Barosu başkanı: Çocuk hakimler sorunu yaşıyoruz
Türkiye’de hukuk fakültesi sayısının ihtiyaçtan fazla ve buralardaki eğitimin yetersiz olduğunu savunan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Bu sebeple şu an çok ciddi çocuk hakimler sorunu yaşıyoruz” diye konuştu.
İran uzmanı gazeteci: ABD’nin saldırısı rejime ‘can suyu’ verdi
ABD’nin saldırısıyla birlikte başlaması muhtemel savaşın İran’da rejim değişikliğine yol açacağını düşünenlerin ya da en azından bunu arzu edenlerin atladıkları bir şey var.