Ümit Alan: TRT’nin tek sorunu seçim döneminde yapılan yayın değil

TRT’nin tek sorunu seçim döneminde yapılan yayın değil. TRT tam teşekküllü bir propaganda aygıtı olarak hareket etmekte. Her biri uzun metraj reklam filmi niteliği taşıyan yüksek bütçeli tarihi dizilerinden tutun, tartışma programlarına kadar her nüvesi tek bir amaca hizmet ediyor. En çok rahatsız eden kısmı da TRT’nin özel kanalların zaten girdiği ticari alanlarda, onlarla rekabet etmeye çalışması. Oysa kamu yayıncılığının prensibi, kamu yararı olan yayınları rating baskısı yaşamadan, kârlı olmasalar da yapabilmek olmalı. Tabii tarafsızlık gibi temel konulardan bunları tartışmaya pek fırsat olmuyor.

Ümit Alan’ın yazısı