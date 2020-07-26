Ümit Alan: Sosyal medya düzenlemesinin amacı pazarlık masası kurmak mı?

Z kuşağına ulaşamamanın dert edildiği bir ortamda, dijital doğanlar diye de anılan bu kuşağın ellerinden en büyük iletişim araçlarını çekip almayı düşünmenin de bir çılgınlık olacağı açık. Öyleyse koşulları oldukça ağır olan ve her sosyal medya platformunun kabul etmeyeceği bu yaptırımlarla, sosyal medya platformları bir pazarlık masasına mı oturtulmaya çalışılıyor? Kamuoyu ve tarafların tepkisine göre maddeler zaten baştan yapılması gerektiği gibi üzerinden konuşularak mı şekillenecek? Yoksa çoğu sosyal medya platformunun karşılamayacağının açık olduğu yaptırımlar öne sürerek “biz yasaklamadık, gördüğünüz gibi onlar çekildi” gibi bir zemin mi yaratılmaya çalışılıyor?
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