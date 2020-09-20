Ümit Alan: Sosyal medya algoritmaları çok güzel çanak tutuyor

Avukat ve eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Güvenç Dağüstün’ün gazetemizde yayınlanan dünkü yazısında görüş olarak vermiş: “İnanılmaz bir tutuklama slogancılığı başladı. Tutuklama bir tedbir değil de ceza olarak uygulanıyor. Mahkûm olduğu zaman ceza yatmayacak ama tutuklanıyor. Bu olacak şey değil.” Güncel olaylar veya tek bir olay üzerinde değerlendirmiyorum. Kazan’ın ifadesi, sosyal medyadaki slogancılığımız üzerine biraz düşünmemize vesile olmalı. Konulara kutuplaşmanın perspektifinden, ‘bu bizden, bu onlardan şeklinde tenis maçı’ gibi baktığımız sürece bu konu bir gün dönüp her birimizi vurmaya aday. Herhangi bir konuda doğrudan tutuklama istediğimizde yargının sürecini atlayıp hükmü biz vermiş oluyoruz çünkü. Sosyal medya algoritmaları da buna çok güzel çanak tutuyor. Türkiye’de hukuka olan yaygın güvensizliğin de bunu artırdığını söyleyebilir ve haksız çıkmayız. Ancak “bizim yalan yanlış bilgi ve kanaatle hüküm giydirmeye hakkımız var mı” diye bir durup düşünmemiz gerek artık.

Ümit Alan’ın yazısı