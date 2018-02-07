Ümit Alan: ‘Son dakika’ yaygarası, insanları gazeteciliğe ‘para’ ödemek için teşvik etmiyor

Gelelim zurnanın zırtına. Gazeteciliğin elinde “hikâye aktarımı” için böyle değerli bir araç varken, neden “son dakika” bataklığına saplanıldı? Gazetecilik neden “hızla” özleştirildi. Bu tartışma şu sıra tüm dünyada yürütülüyor. “Yavaş gazetecilik” gibi yeni kavramlar gündemde. Geçen hafta bu köşede tartıştığımız “yankı odasından” çıkmanın bir yolu da bu aslında.

Yani gazeteciliğin kadim mirasını hatırlamak. Hiç yeni kavramlara ihtiyaç yok yani. Üstelik reklamcılık bile bu alana girmeye çalışırken gazeteciliğin kendi hikâye anlatıcılığına sırt dönmesi çok anlaşılır değil. “Son dakika” yaygarası, falanca siyasetçi “şunu dedi” gibi şeyler, insanları gazeteciliğe “para” ödemek için teşvik etmiyor. Bu işin sürdürülebilirliği için daha çok “hikâyeye” ihtiyacımız var. Bunu yapmanın en iyi yolu da röportaj.

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Ümit Alan’ın yazısı